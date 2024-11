Ruben Amorim garantiu, este sábado, que não vai interferir, nem enviar mensagens, ao novo treinador e aos jogadores após sair do Sporting e começar a trabalhar no Manchester United. O treinador garante que vai apenas ficar a torcer.

«Quando sair do Sporting, serei treinador de outro clube. Ficarei apenas a torcer. Verei o campeonato português com outra liberdade, a torcer pelos meus jogadores, a torcer pelos meus amigos, mas apenas focado no meu clube e no meu trabalho.»

Pelo caminho, Amorim garantiu que não está com receio de ser culpabilizado no caso do Sporting falhar a coquista do título.

«Já senti mais o peso de me poderem culpar. Quando tive de ficar mais jogos aqui, estava mais negativo. Agora estou bastante mais positivo. O novo treinador, que vai ser apresentado, está muito preparado, confio nos jogadores, por isso estou muito mais positivo neste momento. O clube em si, os adeptos, a direção e os jogadores, estão preparados para esta transição», frisou.

«Fiz sempre o que acho que devia fazer e dei abertura ao presidente e ao Hugo Viana para preparar essa transição da melhor forma. O que fiz ou deixei de fazer para ajudar, não posso dizer para não estar aqui a apresentar o novo treinador.»