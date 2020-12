Ruben Amorim gostou do que viu com o Paços de Ferreira, para a Taça de Portugal e, por entre alertas de que a equipa vai ter altos e baixos, afirmou que a rotação no onze, como consequência do calendário, é benéfica.

«Falamos antes dos jogos e mais do que resultados, que não controlamos, as exibições foram muito boas. Melhorámos aspetos em que tínhamos dificuldades, no controlo do jogo, na forma como empurrávamos as equipas para trás», começou por dizer Amorim, ao canal do clube, sobre o que viu nos últimos dois jogos.

Suspenso depois de ter sido expulso no campeonato, Amorim continuou na observação a essas duas partidas, sobre as quais não tinha dado, praticamente, indicações: «Perdemos pontos em Famalicão e não devíamos ter perdido. Tivemos oportunidades para vencer e devíamos ter vencido. Com o Paços [Taça de Portugal] fizemos uma grande exibição e fomos muito mais eficazes. Temos mais um jogo decisivo, e agora vão ser todos, porque a vantagem diminuiu no campeonato. Não olhamos para a tabela, mas queremos vencer esses jogos. E este ou vencemos ou ficamos fora.

O treinador leonino comentou que «o jogo dá qualidade às equipas e aqueles que não têm tanto jogo, têm os treinos» para demonstrar trabalho.

Ainda assim, «esta sequência de jogos obriga a mexer na equipa» e argumentou: «Porque é bom para o grupo e porque vivemos do treino e da competição entre eles e temos de arranjar oportunidades para todos.»

A frase de Famalicão

Nesse sentido, colocado perante as últimas exibições individuais de alguns dos jogadores, Ruben Amorim atirou: «Estou entusiasmado para ver o Tabata, o Tiago Tomás, o Daniel Bragança, voltar a ver o Matheus. Aqueles que jogadores que não tiveram tantas oportunidades e que agora podem ter nesta sequência deste mês. Eles sabem da exigência do Sporting e não importa quem joga, é preciso lutar pela vitória.»

Por fim, o técnico disse que a declaração que teve após o jogo com os famalicenses – ‘onde vai um vão todos’ - «não foi nada pensada», pelo contrário, foi uma frase que espelhava a «reação de todos os jogadores» do Sporting.

«Não foi o treinador, foram eles que se proporcionaram. Temos de estar preparados para os momentos maus e acho que estamos. Estamos a contruir algo que não deixa de estar no inicio, há um entusiasmo bom, mas vamos passar por muito. Que esta onda de apoio dos adeptos continue nos bons e maus momentos», concluiu.