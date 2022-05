Praticamente com o título entregue ao FC Porto - dragões precisam apenas de somar um ponto nas duas últimas jornadas - Ruben Amorim fez uma análise crítica à época do Sporting e àquilo que é possível melhorar na próxima época.

«Somos uma equipa mais dominadora, mas acho que falhamos muitos golos. Também temos de melhorar nos jogos a eliminar e o City foi uma resposta disso. O FC Porto foi mais adulto do que nós, principalmente na forma de abordar o jogo, onde foi claramente melhor. E teve também a experiência dos treinadores, que foi um ponto a favor do FC Porto. Mas nós crescemos e eu cresci. Acho que enfrentaria esses jogos de outra forma, sem alguns preconceitos de mudar a forma de jogar. É nesses pontos que temos de melhorar», afirmou em declarações aos jornalistas na antevisão ao jogo com o Portimonense neste sábado.

«Há características que temos de acrescentar à equipa na próxima época para sermos mais completos, porque nesses jogos que tivemos com o City, e principalmente na 2.ª mão [da Taça de Portugal] com o FC Porto, havia característias que faziam falta para darmos uma nuance diferente no jogo», reconheceu.

O treinador do Sporting reiterou que a equipa leonina é melhor nesta temporada, isto apesar de estar na iminência de perder o título conquistado em 2020/21, e disse retirar muitos pontos positivos deste ano.

«Fizemos uma grande época no ano passado, tivemos uma derrota quando já éramos campeões, mas este ano jogamos muito melhor. Não tem comparação. Os jogadores são muito melhores e a equipa joga muito melhor. O balanço em termos de clube é que não é positivo, porque queremos vencer os títulos todos. Mas os jogadores são muito melhores, têm mais experiência e passámos pela segunda vez à segunda fase da Champions. Os jogadores tiveram um crescimento muito grande, crescem a olhos vistos e surpreendem. Retiro muita coisa positiva e daí o meu entusiasmo. Olhando para esta equipa, estou cada vez mais entusiasmado com aquilo que os jogadores podem dar. Somos muito mais equipa, a equipa está muito mais valorizada, joga muito melhor, é muito mais forte em ataque organizado. Sofre mais transições porque joga mais subida. Mas a equipa joga muito mais do que no ano passado e eu saio muito mais satisfeito dos jogos, nem sempre com o resultado.»