Ruben Amorim tem tentado contornar a questão nas últimas semanas, mas a imprensa inglesa continua a apontar o treinador do Sporting como principal candidato a suceder a Jurgen Klopp no Liverpool, sobretudo depois de Xabi Alonso ter confirmado que vai continuar no Bayer Leverkusen.

O antigo internacional inglês Gabriel Agbonlahor aprovou o nome de Amorim para treinar os «reds» e recordou o foco do técnico leonino quando os dois foram colegas no curso de treinador.

«Curiosamente, fiz o meu curso de treinador com o Ruben, em Belfast, na Irlanda do Norte. Ele estava mesmo focado naquilo. Alguns dos que lá estavam podiam rir-se ou dizer uma piada, mas ele estava sempre na sua. Estava concentrado em todas as reuniões, em toda a parte teórica, quando fazíamos o trabalho de campo dava para perceber que ele estava focado», disse Agbonlahor em conversa com Darren Bent, no talkSPORT Drive.

«Ele tem 39 anos, é um treinador bastante jovem, mas não vejo por que não [poderia ser o treinador do Liverpool]. Ele está a fazer um ótimo trabalho no Sporting, não é verdade?», completou.