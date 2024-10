Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Portimonense para a Taça de Portugal:

[Pep Guardiola disse que ainda não tomou uma decisão sobre se fica no Manchester City. Não teme que esta indecisão possa arrastar a pressão sobre si?]

«Tenho de ter cuidado a falar porque fiz uma brincadeira com o Hugo Viana a entrar no balneário [n.d.r.: Ruben Amorim disse, em jeito de ironia, que não ia autorizar o diretor-desportivo, de saída para o Man City no final da época, a entrar no balneário antes do jogo entre as duas equipas para a Champions] e houve gente que levou ou quis levar aquilo a sério.

Vou começar a ter mais algum cuidado nas brincadeiras que tenho, porque às vezes não é hora para brincar e há pessoas que não sabem brincar.

Não vou fazer comentário nenhum. Isso não mexe comigo, não tem nada a ver comigo. O City não tem nada a ver comigo, tem a ver com o Viana. Vou seguir em frente.»