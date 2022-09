O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Portimonense (4-0), em jogo da sexta jornada da Liga:

[Como vai ser gerida a situação de Paulinho] «O gerir é fácil. Durante a semana andam às cabeçadas uns com os outros no treino e quem estiver melhor, joga. O Paulinho foi muito bem recebido. Entrou bem, fez muito bem as ligações. A gestão vai ser feita de acordo com o que o jogo pede. O Edwards tem estado bem, a jogar com o Pote e o Trincão. Não é fácil tirar-lhes o lugar. Masvai haver espaço para toda a gente.

[Saída de Inácio e lesão de Neto] Inácio foi gestão, achámos que estava cansado, a demorar muito nos processos. Temos de proteger os nossos jogadores. O Neto sentiu uma ancada, não sente bem a perna, mas ainda vai fazer exames. Precisamos do Neto, como precisamos do St Juste.»