Ruben Amorim analisou os recentes desempenhos de Viktor Gyökeres, que está a ultrapassar uma fase estranha: não marca há dois jogos (três, contando com a partida pela seleção da Suécia). Ora o treinador, de 39 anos, garante que o avançado não precisa de marcar para continuar a ser fulcral para a equipa.

«O Viktor (Gyökeres) faz o seu trabalho mesmo quando não faz golos. No jogo contra o Benfica fez uma assistência e um remate ao poste. Se a bola entrasse estariam todos a dizer que ele empurra a equipa do Sporting para a frente. É deixa-lo fazer o seu jogo. Esteve bem contra o Benfica e poderá estar melhor no próximo jogo», afirmou.