O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o empate em casa do Raków (1-1), em jogo da terceira jornada do grupo D da Liga Europa:

[Sobre a expulsão de Gyökeres] «Sou 100 por cento a favor do VAR, é uma ferramenta que ajuda muito o futebol. Não acho que tire emoção e dá mais justiça ao futebol. Vai melhorar ao longo do tempo. Fiquei mais revoltado porque o Gyökeres não tem intenção nenhuma de magoar o adversário e isso para mim é importante. Nesse aspeto não merecia. Mas não vi o lance, não vou estar a dizer se era vermelho ou não. Quanto a mim há que olhar muito para a intenção do pisão. Eles estavam os dois embrulhados e depois há jogador que fica com a perna para trás. A intenção deve ser levada em conta e é muito levada em conta por mim, porque não quero ter nenhum dos meus jogadores a ter entradas para lesionar um adversário. Respondendo diretamente à pergunta, o VAR deve continuar, é uma ferramenta muito útil, sou muito a favor.

Temos de pensar no lado positivo, [Gyökeres] não joga aqui, não joga para o campeonato. Temos as Taças também, temos de olhar para isso. Jogarão outros na Liga Europa e o Gyökeres voltará quando estiver disponível, se treinar bem durante a semana.

[Alas são o ponto mais fraco do Sporting neste momento?] Não, eles exploraram as alas porque são inteligentes. Tínhamos cinco jogadores na defesa, três no meio e um avançado. Ou seja, nós fechávamos muito o meio e eles só podiam ir pelos corredores. Depois também faziam muitos cruzamentos. Onde nos criaram mais problemas foi por aí, cruzaram muito. O que digo é que controlámos bem é porque não foram jogadas em que nos apareceram, foram bolas caídas. Sofrer aquele golo criou algum cansaço físico e mental, e demorámos algum tempo a voltar à concentração do jogo. são incidências que consigo entender. Não temos as laterais mais fracas, simplesmente eles tinham de ir pelos corredores e sobrecarregaram aí. Isso é inteligência do adversário, mas mesmo com menos um sentimos que estava controlado, só com cruzamentos é que nos criaram problemas.»