O mercado fechou e Viktor Gyökeres ficou. Essa talvez seja uma das principais notícias dos últimos tempos do universo do Sporting, e foi comentada esta quinta-feira por Ruben Amorim.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arouca, o técnico leonino reconheceu que é normal os jogadores quererem «dar o salto» para outros campeonatos, embora isso não signifique que não gostem de estar em Lisboa.

«Há muitos jogadores que querem dar o salto, não significa que não gostem do Sporting ou não adorem estar cá. Se estivéssemos noutro campeonato garanto-vos que o Ugarte estava cá, o Nuno Mendes passa cá a vida, o Matheus Nunes tem uma folga e passa aqui…», disse.

Amorim falou também dos 100 milhões de euros da cláusula de rescisão de Gyökeres: «A primeira vez que falei em Alvalade também disse que nunca acreditei que pagassem tanto por mim [a cláusula de rescisão do técnico era de dez milhões de euros no Sp. Braga]. Ele deve sentir o mesmo, uma cláusula muita alta. O Gyökeres é um grande jogador e acho que vale 100 milhões de euros. É esse o preço que ele tem e é seguir em frente com isso, quem quiser terá de pagar 100 milhões de euros.»

De resto, o técnico da equipa verde e branca não escondeu que não tem razões de queixa deste mercado de transferências.

«Em relação ao mercado, não podemos queixar-nos, claramente. Baixámos a idade média do plantel, preparámos o futuro e no presente… se olharmos para o conjunto das posições, temos um plantel mais completo. Preparado para o presente e o futuro da equipa.»