Ruben Amorim tem sido um dos nomes apontados pela imprensa inglesa aos clubes da Premier League e o último episódio ocorreu na passada semana, após a saída de Steven Gerrard do Aston Villa. O treinador do Sporting garante que não sonha em treinar em determinada liga, mas frisou que tem de ter um bom projeto.

«Não tenho o sonho de treinar um clube em particular. Sou feliz quando toda a gente rema para o mesmo lado. Obviamente, quero estar em grandes campeonatos, mas não é isso que me atrai. [O que me atrai] é ter um bom projeto, bons jogadores, poder transmitir a minha identidade para os meus jogadores e que a equipa represente aquilo que eu sou enquanto treinador», disse o técnico do Sporting na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tottenham, em Londres, na quinta jornada da Liga dos Campeões.

«Já estou num grande clube, sou muito jovem e gosto muito desta incerteza de não saber o dia de amanhã, de não pensar que Inglaterra, Espanha ou Itália é o meu sonho. Podem ser objetivos, mas não faço planos nenhuns, não tenho intenções de fazer um plano sobre o que vou seguir no futuro. Apenas quero ganhar ao Tottenham. Não diria que é um sonho, quero apenas ser treinador e ter um projeto com o qual me identifique», acrescentou.

O Sporting visita o Tottenham esta quarta-feira, a partir das 20h00. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.