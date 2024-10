Após o despedimento de Erik Ten Hag do comando técnico do Manchester United, de Inglaterra, 'agitam-se as águas' em Alvalade com a possibilidade de Ruben Amorim sair do Sporting para suceder ao treinador neerlandês.

Órgãos da imprensa inglesa, tais como o The Athletic, avançam com o treinador português como principal prioridade para liderar o Manchester United, que tem agora o ex-futebolista Ruud Van Nistelrooy como treinador-interino.

Segundo o referido órgão de comunicação, o United está disponível para bater a cláusula de rescisão estipulada no contrato de Ruben Amorim e até já está em conversas com o Sporting para efetuar o negócio.

[em atualização]