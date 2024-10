Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa após o empate nos Países Baixos com o PSV:

[Sobre as constantes escorregadelas dos jogadores do Sporting durante o jogo]

«Nós escorregámos muito mais do que o adversário e temos de ter isso em atenção. Também preferimos treinar em Lisboa, porque treinamos pouco e parece-nos mais importante ter um treino tático que ninguém está a ver do que haver uma adaptação ao campo. E às vezes pode ser essa a diferença de se conhecer bem o piso e escolher bem as botas.

Mas eles têm o aquecimento e têm de ser melhores nessa abordagem: acho que já estamos numa fase do jogador profissional que tem de saber e não ser o treinador a dizer, como antigamente, que toda a gente tem de ir de alumínio. É algo que os jogadores já têm de saber, porque são profissionais de futebol e homens.