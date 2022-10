O treinador do Sporting, Ruben Amorim, saiu em defesa dos jovens que lançou no decorrer do jogo com o Tottenham, em Londres, que terminou empatado (1-1).

O técnico dos leões elogiou, sobretudo, o rendimento de Flávio Nazinho, que dispôs de duas excelentes ocasiões na segunda parte, quando o marcador ainda estava a favor do Sporting.

«O treinador não adivinha sempre. Se o Nazinho tivesse feito as duas oportunidades que teve, teria sido uma grande entrada», vincou na conferência de imprensa em solo inglês.

«Não há que focar nisso. O Nazinho não os fez, mas esteve lá. Não tem de pensar nisso, tem é de melhorar jogo a jogo. Vai crescer, sentiu o jogo, obviamente, mas apareceu isolado. Não fez o golo quando estava bem colocado, mas faz parte do processo», completou.

Amorim explicou ainda que optou por Mateus Fernandes, estreante na Champions, em detrimento de Sotiris Alexandropoulos porque «está preparado para estes jogos». Além disso, notou que Fatawu «é o melhor ala nas bolas paradas e para fazer uma jogada sozinho».

«Obviamente, [os jovens] têm mais dificuldade do que alguns jogadores que andam batidos nestas andanças, mas foi mais porque ficamos muito cansados e não tivemos bola. Se não surtiram efeito a culpa é do treinador», frisou.