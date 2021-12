Ruben Amorim venceu o Prémio Vítor Oliveira para melhor treinador da Liga relativo aos meses de outubro de novembro.



O técnico comandou o Sporting a cinco triunfos em cinco jogos com um saldo de oito golos marcados e um sofrido. Dessa forma, o treinador dos leões alcançou 36,51 por cento dos votos dos seus colegas de profissão e superou a concorrência de Sérgio Conceição (22,22 por cento) e de Paulo Sérgio (11,90 por cento).



Além de Amorim, também Adán, Coates e Matheus Nunes, todos do Sporting, foram distinguidos no período outubro/novembro.