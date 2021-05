Ruben Amorim venceu o Prémio Vítor Oliveira - Treinador do mês referente a abril.



O técnico de 36 anos conseguiu duas vitórias e três empates nos cinco jogos disputados no mês anterior e conduziu os leões ao título de campeão nacional 19 anos depois e recolheu 29,61 por cento dos votos dos colegas de profissão.



Pako Ayestarán (Tondela) ficou no segundo lugar com 13,16 por cento dos votos à frente de Sérgio Conceição (FC Porto) que recebeu 13,84 por cento dos votos.