Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Moreirense no Estádio José Alvalade (jornada 5 da Liga 2023/24):

«Gostei muito da atitude dos jogadores. Pararam a bola quando tinham de parar, mesmo com os adeptos a quererem que a bola fosse mais rápida. Eles fizeram o que eu disse e mesmo como o bruá do estádio, eles mantiveram. E há muito tempo que isso não acontecia. Chutávamos uma bola para a frente para desenrolar tudo e sentíamos a ansiedade de toda a gente. A minha coisa favorita foi olhar para eles e achar que estamos a crescer. Bem ou mal, porque é uma opção minha, mas acho que mostra maturidade da equipa.

O Moreirense esteve muito bem na primeira parte e tapou todos os espaços. Mas na segunda parte tornou-se mais complicado e nós parecíamos mais rápidos. Mas nós continuámos a jogar da mesma maneira, mas a velocidade dos jogadores do Moreirense caiu um bocadinho e nós criámos mais espaço, mais confiança, o público cresce e a equipa cresce. Na primeira parte, não tendo tantas oportunidades como na segunda, tivemos oportunidades para ir para o intervalo a ganhar. O que fez a diferença foi fazer golos. Em vez de acertarmos no poste, acertámos na baliza.»

[Estes segundos 45 minutos do Sporting foram os melhores desta época?]

«Não sei. Gostei da primeira parte e da segunda. Jogos diferentes e tivemos de saber jogar com eles. O adversário também conseguiu perceber as nossas dinâmicas e defendeu com uma linha de cinco, com o Pedro Amador que era mais um lateral. E bastou isso para termos alguma dificuldade nos primeiros dez minutos. Na segunda parte, penso que o Moreirense teve muita dificuldade para sair. Mas tirando os primeiros dez minutos, penso que controlámos bem o jogo.»

[Trocou Paulinho por Edwards. O que pretendeu e o que achou da exibição de Edwards?]

«Disse que ia haver rotatividade nos jogos que iam desenrolar-se agora. Não faz sentido poupar jogadores para jogar amanhã. Eles não estão cansados. Eles têm de ser rodados, quanto a mim, quando estão cansados, quando estão dentro do ciclo e não descansar antes. Se não, não morrem da doença e morrem da cura. Se não têm o estímulo, vão jogar mal na quinta-feira. Em relação à troca com o Paulinho, o Paulinho foi o melhor jogador de agosto, o que tem mais rendimento, mas quando olhámos para o Moreirense pensámos que íamos encontrar uma linha de quatro e a ideia era não dar duas referências ao Marcelo e ao Maracás, porque acho que eles iam sentir-se mais confortáveis. Foi meter dois jogadores entre linhas e apenas uma referência que os prendesse para termos superioridade entre linha. O Rui apareceu com uma linha de cinco e dificultou-nos muito na primeira parte. Na segunda parte acertámos e foi essa a razão da troca e acho que correu bem. O Marcus esteve muito bem entre linhas e vai crescer muito com o desenrolar da época, porque é um dos nossos jogadores mais desequilibradores.»