Declarações de Ruben Amorim em conferência de imprensa posterior à vitória do Sporting sobre o Estrela da Amadora, nesta sexta-feira, por 5-1:

[Mudança de clube]

«Não consigo dizer muito. É uma fase de as pessoas sentirem aquilo que tem de sentir. A situação no início da época, eu tive uma conversa com o presidente Varandas e com Viana, muito antes dessa comunicação. Acontecesse o que acontecesse, era a minha última época no Sporting. O Manchester United apareceu, pagou a cláusula. O presidente defendeu os seus interesses. Nunca discuti nada com o presidente. O único pedido que fiz era que fosse no final da época. Senão, iam buscar outra opção. Tive três dias para decidir algo que muda radicalmente a minha vida. Não é a primeira vez nem a segunda vez que me pagam a cláusula. O presidente pode confirmar. Eu queria o Manchester United. Custou mais a mim do que qualquer sportinguista sair.»

[Saída só daqui a dois jogos]

«Para mim, tenho de fazer que o Sporting decide. Eu prefiro assim. No Nacional senti os jogadores mais ansiosos porque não sabiam o que contar. Eu fico com todo o gosto e não deixo ninguém na mão.»

[Que outros dois clubes fizeram proposta]

«Não vou dizer.»