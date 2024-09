Apesar de ter considerado que o Sporting deste arranque de época 2024/25 é o melhor da sua Era, Ruben Amorim insistiu que é preciso manter os pés no chão para que a equipa esteja mais bem preparada para lidar com situações de insucesso que poderão surgir no futuro e também para continuar em busca da sua melhor versão.

«Eu conheço bem a minha equipa e consigo ver as limitações. Estamos numa fase em que, em jogos do nosso campeonato, nós conseguimos implementar [a ideia] e temos essa consistência de jogar sempre da mesma maneira. Mas sinto que temos de trabalhar mais, porque, quando o nível aumenta um bocadinho na Liga dos Campeões, nós temos dificuldades aqui ou ali em certas situações. Não nos podemos deixar levar por exibições ou pelos resultados. Há sempre algo a melhor e por isso acho que, como responsável, nunca devo estar satisfeito», apontou o treinador do Sporting na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, a contar para a jornada 6 da Liga.

Amorim disse inclusive que os recentes elogios ao Sporting o têm deixado desconfortável. «Não vivo muito confortável com esta história de que o Sporting é imparável e que não vai perder pontos. É algo que me afeta bastante no sentido em que fico desconfortável. Eu quero que eles sintam esse desconforto. Tenho a certeza de que esta conversa toda de que somos imparáveis e uma das melhores equipas de sempre em Portugal... quando perdermos os primeiros pontos vão dizer que isto era só conversa e que afinal isto e aquilo. Tenho a certeza de que isto vai acontecer. Para não passarmos isso, temos de estar sempre no máximo e não nos deixarmos levar. Daí eu às vezes não elogiar os jogadores tanto quanto devia. (...) Mas vocês já estão a fazer isso e eu tenho de fazer o contrário. Simplesmente sinto que eles têm estado muito bem, mas acho que podem fazer melhor», apontou.

Há dias, logo após o Sporting-AVS, entre elogios a Nuno Santos, Ruben Amorim deixou um reparo a Nuno Santos e a crónico «mau feitio» do jogador quando fica de fora das opções iniciais. O técnico do Sporting procurou retirar carga às palavras, até porque, assegurou, tem uma excelente relação do o lateral-esquerdo. «Quando falo aquilo, é para ele usufruir do momento porque isto um dia vai acabar rápido e ele vai perceber que andou preocupado com certas coisas e não usufruiu o momento. Ele fica chateado por não jogar, mas dá sempre o máximo. (...) Não foi crítica nenhuma, mas antes disso eu disse que ele era um dos jogadores mais importantes, que tinha fome e intensidade, e isso não foi falado. A minha preocupação é defender em todos os momentos o Nuno Santos. O Nuno Santos é inteligente e percebe que principalmente quando vocês o criticam porque o vidro caiu ou fez um gesto em Vizela, quem o defende sou eu. E nem falei com ele sobre o assunto. O Nuno Santos conhece-me há muitos anos, fui eu que o fui buscar e fui eu que o meti a jogar, mas quando tenho de lhe dizer certas coisas, digo. E às vezes falo [n.d.r.: com os jornalistas] com uma abertura que se calhar não devia ter...»