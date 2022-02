Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a derrota por 5-0 com o Manchester City em Alvalade:

[Vai dar minutos aos jovens em Inglaterra?]

«Não podemos. Temos de aproveitar todos os minutos desta competição contra a melhor equipa do mundo e jogar com os melhores que temos para jogar em cada encontro. Não vou fazer poupanças e não vou meter os jovens a jogar com o Manchester City num estádio cheio. Não vou fazer isso aos jovens. Vão jogar os que têm de jogar, sofrer todos juntos e crescer, porque para o ano temos de estar na competição e teremos mais um jogo nas pernas, na cabeça e no coração.»

[O que pode fazer o Sporting para que não se repita na segunda mão o que aconteceu, por exemplo, há uns anos numa eliminatória com o Bayern Munique?]

«O que temos de fazer não é protegê-los de uma nova goleada. Isso pode acontecer. (…) O que temos de evitar ao máximo é voltar a ficar os anos que ficámos sem ir à Liga dos Campeões. Se conseguirmos mais um ou dois anos na Champions, garanto que vamos ser muito melhores.»