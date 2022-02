Na antevisão ao duelo no Jamor, diante do Belenenses, o treinador do Sporting, Ruben Amorim, comentou a chegada de Islam Slimani e Marcus Edwards.

«Slimani é um avançado diferente, também a equipa mudou, jogamos mais subidos. Tivemos muitos jogos com cruzamentos e faltou uma referência na área. Perdemos o Coates, que era uma referência aérea na frente. É um jogador que vem a custo zero, conhece muito bem o clube, faz golo, é intenso idade apesar da idade. Nos jogos que vimos continua muito intenso na pressão e reparámos que era uma boa solução. No passado, já tivemos essa hipótese e eu disse que não o queria, mas a nossa forma de jogar mudou. Precisámos de uma referência, por vezes, para ganhar jogos. Que ele seja feliz aqui», analisou o técnico dos leões.

«Em relação ao Edwards, já tínhamos interesse desde o ano passado. Não havia condições, desta vez houve. O jogador teve muita vontade de vir para o Sporting, foi muito importante vir já. É muito introvertido, falei com ele e sei que vai demorar a conhecer os colegas pelas características dele. Futebolisticamente, tem condições muito boas, é um talento, é forte entre linhas e no um para um. Vai adaptar-se bem, há muitos jovens aqui e que falam inglês. Esperamos uma adaptação dos dois a um projeto que não é só para amanhã. Mesmo o Slimani vai estar na próxima época e estamos muito felizes por os ter», acrescentou Amorim, antes de garantir que o inglês já vai ser convocado para o jogo com os azuis, ao contrário de Slimani, que só chega a Portugal nesta quarta-feira.

[em atualização]