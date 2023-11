Iván Fresneda foi operado e vai ter de parar algumas semanas, o que vem baralhar as opções para a lateral-direita do Sporting. Além do espanhol, restam Ricardo Esgaio e Geny Catamo, que em janeiro deverá representar a seleção de Moçambique na Taça das Nações Africanas (CAN).

Tendo em conta este cenário, Ruben Amorim assumiu que alguns jovens da formação podem ter uma oportunidade na equipa principal, mas não quis revelar nomes. Além disso, o treinador dos leões garantiu que não vão existir "loucuras" no mercado de transferências de inverno.

«Em relação aos miúdos da formação, não vou dizer, porque já o fiz no passado e sinto que é uma pressão muito grande para eles. Há muita gente à volta, há empresários e o facto de eu estar a adiantar nomes aqui faz com que eles percam o foco no que têm de fazer. Mas há jogadores que poderão aproveitar esse espaço, nós também podemos mudar rotinas... com o facto de o [Gonçalo] Inácio jogar no meio-campo, podemos meter um dos defesas a saltar para o meio-campo e adaptar um jogador que possa fazer aquela posição a atacar, mas depois outro jogador a defender. Podíamos mudar um bocadinho a nossa forma de jogar para salvaguardar essa posição», afirmou o técnico, em conferência de imprensa.

«Em relação a jogadores que poderemos atacar no mercado, não é hora de falar nisso. Estamos a observar vários jogadores, não só para agora. Nunca iríamos contratar um jogador só para um mês porque não somos ricos. É um mês importante, que pode decidir muita coisa, mas não vamos contratar ninguém só para salvaguardar essa posição. Vamos ver o que vamos fazer em janeiro. Temos de ter em conta aqueles jogadores que sabemos que têm algumas abordagens e temos de preparar o futuro. Há jogadores que precisam de alguns meses para se adaptarem e aparecerem bem. Esse estudo está a ser feito e vamos tentar salvaguardar tudo, sabendo que não podemos chegar a todas as posições e para isso estão os jogadores da formação, para aparecerem nesses momentos», completou.