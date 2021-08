Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Vizela, referente à jornada inaugural da Liga 2021/22:

[Nuno Santos foi suplente, entrou e fez logo uma assistência. Paulinho é mais goleador com Nuno Santos do que com Jovane?]

«Não estamos aqui para servir o Paulinho mas sim para servir a equipa. Sabíamos que íamos ter espaço fora, mas já tínhamos lá o Vinagre. Não adiantava termos dois. O Jovane é melhor do que o Nuno Santos no jogo interior. Não interessa quem serve quem: eles estão aqui para servir a equipa.

Não me interessa se o Jovane falhou o penálti. Queria dar os parabéns ao Jovane pelo jogo.

O Nuno é mais do mesmo: é capaz de ser o mais refilão quando não joga e eu já avisei a família dele que ele não está zangado com eles mas sim comigo. Mas a verdade é que ele corre e treina: quando é assim, podem ficar chateados comigo, mas têm de fazer aquilo que ele faz que é: quando entra, é como se jogasse de início. Parabéns ao Jovane e muitos parabéns ao Nuno Santos por ter a atitude que tem.»