Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Gil Vicente:

[Sobre Nuno Santos. Passou a jogar muitas vezes mais recuado. Como viu a exibição dele e a época, diferente da anterior]

«Fez uma época ainda melhor do que a época passada, apesar de jogar mais vezes atrás. Ainda se perde com certas coisas com que não se deve perder, mas melhorou muito defensivamente ao longo da época.

Dá o que tem, foi sempre habituado a jogar muito à frente, adaptou-se bem atrás e fica muito chateado quando não joga [risos]. Vejo com agrado o que fez e acho que pode fazer melhor se estiver completamente concentrado na tarefa, no que tem de fazer quando subir e não se perder por certas coisas. Às vezes paga por coisas que não faz e noutras paga e é castigado por isso.

Acho que aquela posição é muito boa para ele. Pode melhorar no um contra um, mas o facto de estar sempre aberto e não jogar tanto por dentro tira-lhe alguma profundidade, mas pode tê-la na mesma. Vejo-o com excelentes números, uma segunda época com muitos golos e assistências, mas acho que tem potencial para fazer mais e é nisso que nos vamos focar.»