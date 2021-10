O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Moreirense (1-0), em jogo da nona jornada da Liga:

[Coates, mais um golo de bola parada, é fruto do trabalho da equipa técnica?] «Sim, e é fruto dos jogadores, não só da equipa técnica. O Coates é muito forte. Há poucos jogadores com a capacidade que ele tem no jogo aéreo. Aí o mérito é da restante equipa técnica, não tanto meu. Coates merece tudo o que está a acontecer, lembro-me de momentos difíceis que ele passou aqui.

[Sarabia] Está a adaptar-se bem. É um jogador que vem de um mundo completamente diferente, integrou-se bem neste ambiente mais familiar. É muito humilde, é muito exigente com ele próprio, quer tudo para amanhã e isto é um processo. Está a conseguir adaptar-se, aqui tem de reagir muito rápido à perda de bola, ele adaptou-se bem principalmente porque é muito humilde.»