Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações após a vitória em Alvalade sobre o Rio Ave por 2-0, respondendo a uma pergunta sobre o bom momento de Marcus Edwards:

«O Marcus teve momentos explosivos no V. Guimarães, mas depois caiu e quando o fomos buscar já nem era sempre titular. Ele tem um enorme compromisso, está sempre a bater os recordes dele. Mas o potencial do Marcus é para seleção inglesa, só que para isso ele tem de ganhar consistência. Nós podemos ajudar, mas tem de ser ele a dar o passo. Eu entendo bem o Edwards, sei quando o devo deixar em paz, quando devo puxar por ele, percebo-o perfeitamente e lido bem com ele, mas há coisas que vai ter de ser ele a dar o pedal.»