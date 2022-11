Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações no final da derrota em Alvalade por 2-1 frente ao Eintracht Frankfurt, que afastou a equipa da Liga dos Campeões:

«Se mais alguém do Sporting devia dar a cara neste momento? Não. Ninguém devia dar a cara neste momento porque isto é uma questão desportiva. O presidente e o Hugo Viana não têm de dar a cara quando perdemos na Póvoa de Varzim, quando estamos a doze pontos do líder do campeonato ou quando somos eliminados da Champions. Eu é que tenho de dar a cara, porque é o meu trabalho.

Se eles viessem defender-me nesta altura, sobretudo em dia de jogo, eu sentir-me-ia diminuído e não ajudava. Nós estamos em sintonia. O presidente tem de dar a cara perante os sócios nas assembleias-gerais. Neste momento eu é que tenho de dar a cara. Se ele viesse defender-me, não me ajudaria, porque eu é que tenho de estar aqui.»