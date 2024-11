Numa altura em que Ruben Amorim já se encontra a planear o futuro no Manchester United, prosseguem os exercícios de adivinhação acerca do primeiro onze que o ex-treinador do Sporting vai fazer alinhar no primeiro jogo à frente dos Red Devils: a 24 de novembro diante do Ipswich Towen.

Se numa primeira instância se duvidou entre a utilização do sistema deixado por Ten Hag, ou aquele que Amorim utilizou durante o seu tempo em Alvalade, o treinador de 39 anos admitiu na última conferência que deu com técnico dos leões que prefere optar por algo que já conhece bem e por isso espera-se a utilização do 3x4x3 em Manchester.

Nesse sentido, a Sky Sports fez uma previsão daquele que se pode tornar o primeiro onze de Amorim como treinador dos Red Devils.

Na baliza a escolha não deixa dúvidas. O eleito é naturalmente Onana. Já no trio da defesa, com muitas opções a ter em conta, os prováveis eleitos serão Leny Yoro, De Ligt e Lisandro Martinez. O meio campo, por outro lado, é aquele que pode suscitar mais incógnitas devido às várias parcerias que se podem formar. Ainda assim, a Sky coloca Casemiro e Ugarte lado a lado, com Mazraui e Alejandro Garnacho nas alas. Na frente, Bruno Fernandes, Amad Diallo e Rasmus Hojlund são os que se apresentam como os elementos mais fortes a assumir o ataque dos Red Devils, deixando Marcus Rashford de fora, por exemplo.

Eis o esboço da constituição: