O Sporting mudou assim tanto em vinte dias, entre aquela equipa que goleou o Man. City e a que foi goleada pelo Arsenal?

A análise aos números dos dois jogos, cedidos ao Maisfutebol pelo SofaScore, mostra que não, o essencial não é que tenha mudado. O que esteve na origem do fosso foi mesmo a abordagem: Ruben Amorim foi muito mais calculista do que João Pereira, que quis ser melhor do que o Arsenal no campo dele.

Senão, veja-se isto: o Sporting frente ao Arsenal teve 52 por cento de posse de bola, o que significa que teve até mais bola do que o adversário. Já com o Man. City teve... 27 por cento.

Basicamente, é bom lembrar, Ruben Amorim deu todo o domínio do jogo à equipa de Guardiola, recuou as linhas, manteve os jogadores sempre próximos e procurou sobretudo jogar em contra-ataque, através de lançamentos para a profundidade de Gyokeres.

Já João Pereira quis jogar de igual para igual, discutiu a posse de bola, quis manter os jogadores abertos para receber e com isso criou demasiados espaços dentro da equipa, que o Arsenal aproveitou como tão bem sabe fazer.

Com o tempo, na primeira parte, os jogadores começaram a perder-se em campo e deixaram de saber ocupar os espaços. O que tornou o Arsenal ainda mais forte, ainda melhor.

Um bom exemplo disso são os passos corretos efetuados em meio-campo adversário. Frente ao City, o Sporting fez 47, contra o Arsenal fez... 194. O que significa quatro vezes mais.

Aliás, o Sporting rematou mais esta terça-feira (19 vezes) do que há três semanas (9 vezes), tendo até rematado mais dentro da área também (9 contra 8 com o City).

Apesar disso, fez menos golos (1 contra 4) e criou menos ocasiões de golo (0 contra 6).

Porque, lá está, frente à equipa de Guardiola o Sporting atacou menos, mas atacou com mais certezas, em momentos específicos de ataques rápidos, explorando os espaços que o balanceamento ofensivo do City ia abrindo.

Ao querer jogar de igual para igual com o Arsenal, por outro lado, o Sporting de João Pereira sofreu golos cedo, cometeu erros de marcação, não conseguiu ser tão eficaz na pressão durante a primeira parte como o adversário e frustrou os próprios jogadores, que sofreram um banho de realidade num momento em que estavam cheios de confiança.

O que ajuda a perceber a diferença entre um resultado e o outro. O resto, como referiu o próprio Ruben Amorim, a sorte (ou falta dela) explica.