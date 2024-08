Ruben Amorim, em conferência de imprensa, após a vitória do Sporting por 3-1 sobre o Rio Ave, a contar para a primeira jornada da Liga:

«Acho que foi só cansaço. Ele está com dificuldade em apanhar o andamento que tinha. Fazer as mesmas coisas, carregar as mesmas bolas. Vi uma exibição muito boa do Viktor. Sofreu muitas faltas, mas empurra e segura a bola. Está cheio de fome, acho que é notório, ele quer marcar golos contra toda a gente. Se estivessem vocês [jornalistas] lá, a equipa do Rio Ave e os adeptos, ele queria furar toda a gente. Eu acho que é impossível e não quero tirar isso dele. Ele pode esperar mais o golo, mas não devo dizer-lhe nada, porque ele é tão assim que não lhe quero tirar nada. Há jogadores que, para ganharem ritmo, têm de jogar.»