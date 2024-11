O Manchester United oficializou a contratação de Ruben Amorim ao Sporting.

Em comunicado lançado às 12h00 desta sexta-feira, os Red Devils confirmaram que o técnico de 39 anos assinou um contrato válido para as próximas duas épocas e meia: até junho de 2027 com mais uma época de opção.

Na mesma nota é referido que Amorim chega a Old Trafford a 11 de novembro, dia seguinte ao Sp. Braga-Sporting, que será o último jogo à frente dos leões.

«Ruben Amorim é um dos mais entusiasmantes e cotados jovens treinadores do futebol europeu», lê-se numa curta nota na qual são também mencionados os dois campeonatos nacionais conquistados pelo Sporting e o facto de ter interrompido, em 2021, um jejum de 19 anos.

Amorim, que vai ainda orientar o Sporting nos jogos com o Estrela da Amadora, o Manchester City e o Sp. Braga, estreia-se no comando dos Red Devils a 24 de novembro, na deslocação ao terreno do Ipswich Town, em jogo da Premier League.

Até à chegada do ainda técnico dos leões, Ruud van Nistelrooy vai continuar a comandar os Red Devils de forma interina.

Ruben Amorim, que chegou ao Sporting em março de 2020, conquistou cinco títulos nos leões: além dos dois campeonatos, venceu duas taças da Liga e uma Supertaça.

It's done.



Bem-vindo ao Manchester United, Ruben Amorim 🇵🇹🤝🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 1, 2024

