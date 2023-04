O treinador do Sporting, Ruben Amorim, reconheceu que, pelo discurso do técnico da Juventus, deduz que a vecchia signora se vai apresentar em 3-5-2 em Alvalade, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.

«Espero um 3-5-2, não porque perceba mais disto do que vocês, mas as palavras do mister [Massimiliano] Allegri depois do jogo foram: "Controlámos o jogo melhor com três médios". Partimos do princípio que vai jogar com três médios aqui, Pode ser "bluff", mas tento ser muito básico nessa análise. As características dos jogadores mudam, ou joga o Di María como segundo avançado ou Chiesa», analisou.

«Fomos ver todos os jogos para ver que tipo de movimentos fazem. Esperamos três médios, poderá não ser o Pogba, poderá ser o Fagioli, que tem entrado na equipa. Estamos preparados para vários cenários. Se jogarem em 3-5-2, a construção é feita com quatro, porque o Kostic geralmente joga encostado na linha na parte da frente. Acho que não vamos ser surpreendidos por aí, mas é uma equipa recheada de bons jogadores e basta mudar as características de um jogador para alterar a forma de jogar. Temos de ser eficazes, quer a defender quer a atacar, para termos hipóteses de passar a eliminatória», completou.

Amorim salientou ainda que o plantel leonino tem «plena noção da dificuldade» que o adversário vai colocar, pois é uma equipa que «entende muito bem o que o jogo vai pedir».

«Eles sabem que do outro lado está o Di Maria, está o Vlahovic... É um jogo de quartos final da Liga Europa, eles sabem que não têm feito um campeonato muito bom e não lhes passa pela cabeça que vão ter facilidades ou que podem ter muito espaço. Sabem que vai ser muito difícil e basta ver os pormenores. A forma como festejaram no fim a vitória... pareceu-me que não é o sentimento que a Juventus já passou, é o sentimento de que eles são muito bons em vantagem. Sabemos que vamos ter uma grande montanha para escalar, mas por outro lado sabemos que é possível e essas boas sensações garantem-nos isso», frisou.

O técnico dos leões reconheceu que o Sporting vai precisar de uma dose de heroísmo, mas, «acima de tudo, consistência e eficácia».

«Provámos que, se estivermos no nosso máximo, conseguimos passar a Juventus. Precisamos de fazer o nosso trabalho corretamente em todos os momentos e só isso já é difícil. Estar concentrado 90 minutos a marcar jogadores como Di María, Chiesa, Vlahovic ou Pogba já é um bocado de herói», defendeu.

Depois da derrota por 1-0 em Turim, o Sporting recebe esta quinta-feira a Juventus (20h00), em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, para acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.