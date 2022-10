O Sporting sofre golos há nove jogos seguidos e nesta temporada já sofreu dez golos de bola parada e Ruben Amorim tem justificações para isso.

«Essa é a parte mais fácil de perceber para mim. (...) É olhar para a equipa: saindo o Palhinha, o Matheus, o Feddal e trocando por outros jogadores que foram opções nossas para mudar as características e a qualidade do jogo (…) isso retira muita altura e agressividade no ar à nossa equipa. Relembrar também que nunca estivemos tantos jogos sem o Seba [Coates] - e já temos esse problema - e nunca estivemos tantos jogos sem o Paulinho, que é o nosso único avançado grande», introduziu Ruben Amorim em declarações aos jornalistas na véspera do jogo com o Eintracht Frankfurt para a Liga dos Campeões.

Para Amorim, o segredo passa por aumentar os índices de agressividade sobretudo nos jogadores com menor poderio físico. E, garante, isso é possível. «Às vezes temos só os baixinhos e podemos ser muito melhores na agressividade na bola parada. Um jogador pode ter dois metros e nós podemos empurrá-lo, sem falta, e atrapalhá-lo ao máximo. Porque é o que fazem às vezes ao Seba e de forma muito viril. Temos culpa nesse problema da equipa, porque podemos ser mais agressivos mas não há como substituir uma equipa que era muito grande por uma equipa muito mais baixa. Esses fatores não foram acautelados pelo treinador, que olhou para o jogo de outra forma. Não podemos esticar os jogadores, mas podemos dar-lhes mais agressividade», assumiu.

Ruben Amorim não alinhou na ideia de que o Sporting é hoje uma equipa mais previsível e fácil de travar pelos adversários, apesar das quatro derrotas no campeonato em 11 jogos sugerirem outra ideia. E explicou porquê «Acho que estão com mais dificuldades, porque criamos mais ocasiões, mas não temos conseguido marcar. Temos mais facilidade em criar ocasiões, controlamos melhor os ataques dos adversários, mas sofremos golo numa ou noutra distração. E falta-nos a capacidade de reagir aos maus momentos, porque já vem acontecendo e isso desgasta muito a equipa. Temos de arranjar forças onde for, porque o futebol é mesmo assim. Aprendemos com os maus momentos, mas não há muita coisa a tirar. Não sou muito apologista de que temos de sofrer muito para crescer. Mas já tivemos momentos destes e demos a volta.»

Para o técnico do Sporting falta a confiança que havia noutras épocas. «Acho que nos falta um bocadinho de confiança: mas confiança na convicção e não na parte técnica, porque aí eles têm demonstrado. E há qualquer coisas no ar que se sente. No ano em que fomos campeões sentia-se que alguma coisa ia acontecer. E agora sente-se o contrário. E isso é difícil de explicar aos jogadores e de tentar mudar. Só muda com bons resultados e não com conversa e com vídeos», apontou, recusando que a solução para o problema seja abdicar do sistema de três centrais.

«Penso mais em dar outras informações quando estamos bem. Quando estamos mal temos é de voltar às raízes e fazer o que sabemos. Acredito muito no nosso sistema de três centrais.»