O Sporting joga nesta sexta-feira num dos estádios habitualmente mais difíceis do campeonato português: o D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Conhecido pelo apoio fervoroso do público vimaranense, o Sporting não terá de enfrentar esse adversário-extra na deslocação à cidade-berço. Ainda assim, Rúben Amorim recusa ver aí uma vantagem para o Sporting.

«Jogar sem público não é vantagem para ninguém. Preferia jogar num estádio cheio, mesmo que fosse só com adeptos do Vitória. Nenhum jogador está contente com esta situação», assegura.

Amorim comentou ainda os possíveis receios dos jogadores com este regresso, mas garante que o jogo não vai mudar.

«O futebol não vai mudar. Desde o primeiro treino conjunto, não notei qualquer receio. Passámos uma fase mais crítica e temos de levar isto de forma séria. Sabemos que os jogadores são muito bem controlados. Eles fizeram isto [jogar com contacto] a vida toda e vai ser tudo igual. O que pode mudar é a imagem do jogo sem público», diz.