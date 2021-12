O Sporting divulgou esta sexta-feira os prémios Stromp do ano de 2021.

No futebol, João Palhinha e Pedro Gonçalves foram eleitos os futebolistas do ano, ao passo que Dário Essugo, jovemd e 16 anos, venceu o prémio «academia».

Gonçalo Inácio foi eleito atleta relevação, tal como Zicky Té, futsalista fundamental na vitória dos leões da Liga dos Campeões da modalidade.

Ruben Amorim foi eleito o técnico do ano do clube de Alvalade, ao passo que Frederico Varandas ganhou o prémio dirigente do ano.

O atleta do ano foi o judoca Jorge Fonseca, enquanto Patrícia Mamona, atleta do triplo salto, é a atleta do ano. Ambos venceram medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A lista dos prémios Stromp de 2021:

PRÉMIOS POR ESCOLHA

O Atleta do Ano - Jorge Fonseca (judo)*

A Atleta do Ano - Patrícia Mamona (atletismo)**

Futebolista - João Palhinha e Pedro Gonçalves (futebol)

Revelação - Gonçalo Inácio (futebol) e Zicky Té (futsal)***

Academia - Dário Essugo (futebol)

Técnico do Ano - Rúben Amorim (futebol)

Coordenador(a) - Ana Sofia Reigoto (voleibol)

Especial Funcionário - José António (Área de Sócios)

Sócio - Carlos Alberto Sevilha (Núcleo SCP do Seixal)

Dedicação - Dolores Aveiro

Dirigente - Frederico Varandas

Especial Formação - Academia Sporting

Saudade - João Gomes Nunes e Carlos Coutinho

PRÉMIOS POR INERÊNCIA

Mundial - João Matos (futsal)

Mundial - Pany Varela (futsal)

Mundial - Erick Mendonça (futsal)

Mundial - Pauleta (futsal)

Mundial - Tomás Paçó (futsal)

Mundial - Miguel Ângelo (futsal)

Mundial - Teresa Bonvalot (surf)

Mundial - André Nunes (ginástica)

Mundial - equipa feminina de goalball

Mundial - equipa masculina de goalball

Mundial - Tiago Abiodun (ténis de mesa)

Europeu - equipa masculina de hóquei em patins

Europeu - equipa masculina de futsal

Europeu - Filipe Martins (hóquei em patins)

Europeu - Cláudia Vicente (hóquei em patins)

Europeu - Sofia Moncóvio (hóquei em patins)

Europeu - Ana Catarina Ferreira (hóquei em patins)

Europeu - Rita Batista (hóquei em patins)

Europeu - Tiago Petrony (futebol de praia)

Europeu - Rodrigo Pinhal (futebol de praia)

Europeu - João 'Von' Gonçalves (futebol de praia)

Europeu - Vicente Pereira (natação)

Europeu - André Almeida (natação)

Europeu - João Vaz (natação)

Europeu - Diogo Matos (natação)

Europeu - João Soldado (ténis de mesa)

Europeu - Auriol Dongmo (atletismo)

Europeu - João Costa (tiro)

*Medalha de ouro no Campeonato do Mundo e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos

**Medalha de ouro no Campeonato da Europa em Pista Coberta e medalha de prata nos Jogos Olímpicos

***Medalha de ouro no Campeonato do Mundo