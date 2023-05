O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Marítimo (2-1), em jogo da 32.ª jornada da Liga:

[O que retira deste jogo?] «Retiro o mesmo de sempre. Vamos perceber porque é que não jogámos tão bem. A estratégia do Marítimo também correu bem porque marcaram cedo, criou-nos ansiedade. E acima de tudo o que fica é o carácter dos jogadores: não jogando bem, deram a volta com justiça. Retiro a alma, o querer ganhar. De menos positivo, tenho de ver melhor, mas a falta de criatividade vem muito dos passes falhados, os jogadores a sentir o ambiente, algum receio com a bola. Preocupação para o Benfica? Nenhuma, esta equipa já provou que há certos jogos, contra equipas com blocos baixos, nos quais tem dificuldade, mas depois chegamos aos jogos grandes e temos rendimento, porque nos pressionam e saímos com mais qualidade.

O que me dá confiança é o nosso trajeto. Quando há jogos grandes, eles conseguem. Eles estão sempre bem. Com o FC Porto estivemos bem, nos jogos da Champions também, esta equipa está lá. Não nos interessa a festa [caso o Benfica seja campeão em Alvalade], sabemos do que isso significa para os adeptos, mas temos um objetivo muito maior.

[O que retira de bom para o dérbi com o Benfica?] Podemos olhar para a parte final ou para o nervosismo, as coisas não correm bem e vamos em frente na mesma para conseguir os resultados. É esse o caminho e é isso que vamos aproveitar.

[Chermiti é recuperável para o jogo com o Benfica?] O Chermiti vamos ver, não temos a certeza. Ele foi tentando durante a semana e no último dia não aguentou.

[Ausência de Adán para o dérbi frente ao Benfica preocupa?] Há o Franco Israel, evoluiu muito, já jogou na Champions e nada melhor do que o vermos num jogo desta importância.»