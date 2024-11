Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações após a goleada por 4-1 sobre o Man. City, na despedida de Alvalade:

«É sempre mais difícil substituir um treinador que está a ganhar. Mas quem vier a seguir terá muita gente boa a trabalhar com ele, terá muita gente a apoiar e nunca se vai sentir sozinho.

Eu nunca me senti sozinho cá, obviamente com o presidente, mas também muito pelo Viana. Quem vier vai ter o público do lado dele e este é um público inteligente, que sabe que precisa de dar tempo ao próximo treinador.

Se me considero o melhor treinador da história do Sporting? É uma das melhores fases do Sporting, sem dúvida, mas é um trabalho de muita gente e portanto tive a ajuda de muita gente. No fundo é um dos melhores momentos do Sporting e eu fiz parte dele.

Hjulmand disse que a equipa ia tentar mostrar que não precisa de mim? Não verdade, eu preciso mais deles, do que eles de mim. Vou para uma coisa mais incerta do que eles. Estão bem, estão no play-off. Quero despedir-me com uma vitória em Braga, para acabar em primeiro e com uma boa distância na frente.

Se Gonçalo Inácio vai jogar em Braga? Não sei. Estamos a tentar que jogue, mas não vamos arriscar.»