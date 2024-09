12 de novembro de 2022.

Foi há praticamente dois anos que o PSV Eindhoven, adversário que o Sporting visita na terça-feira, perdeu pela última vez em casa. Foi para a 14.ª jornada do campeonato, contra o AZ Alkmaar.

E, como o futebol por vezes é rico em dados curiosos, o autor do único golo desse jogo, joga agora em Portugal… no Benfica: Vangelis Pavlidis.

Daí para cá, o PSV leva uma sequência de 41 jogos sem qualquer derrota em casa, com 34 vitórias e sete empates, entre jogos de provas internas e competições europeias. Irá o Sporting quebrar esta série?

Para já, o treinador Ruben Amorim não sabia dela… e diz que não é «agradável» saber desse dado antes do jogo. Mas comparou a «fortaleza» de Alvalade à de Eindhoven e que o «mau dia» do PSV pode acontecer na terça-feira, no jogo da 2.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

«Acima de tudo, não entra na preparação, porque eu não sabia. Estarem a dizer a um treinador, antes do jogo, que uma equipa não perde há 41 jogos, não é agradável. Não sabíamos disso, obviamente é um clube dominador, campeão, ganha os seus jogos, marca muitos golos. Mas da mesma forma que a cada vez que jogamos em Alvalade não vamos para o jogo a pensar que, como ganhamos sempre em Alvalade, vai ser fácil, quando estamos no outro lado da situação, pensamos sempre que vamos fazer o nosso jogo e acreditamos que podemos ganhar em qualquer campo. Não entra na preparação, porque nós não sabíamos desse pormenor. Sabíamos, sim, que é uma equipa muito forte, mas como a nossa fortaleza um dia pode ter um mau dia, amanhã pode ser o caso do PSV e é para isso que vamos correr e lutar», afirmou Ruben Amorim, na conferência de imprensa de antevisão.