Ruben Amorim revolucionou, em pouco mais de quatro anos e meio, o futebol do Sporting.

O treinador construiu, por exemplo, o plantel mais valioso do futebol português, avaliado em 443,5 milhões de euros, sensivelmente mais 100 milhões do que os plantéis de FC Porto (segundo da lista) e Benfica (terceiro).

Para além disso, conquistou cinco troféus (dois campeonatos, duas Taças da Liga e uma Supertaça) e, sobretudo, encheu os cofres da SAD através dos muitos milhões de euros arrecadados por três apuramentos para a Liga dos Campeões e algumas das maiores transações da história do emblema leonino.

Confirmada agora a transferência para o Manchester United, Ruben Amorim deixa os leões ao fim de quatro anos e meio, período no qual ajudou a enriquecer o museu do clube com mais

No reinado de Ruben Amorim, o Sporting vendeu craques como Ugarte (PSG, 60 milhões), Matheus Nunes (Wolverhampton, 45 milhões), Pedro Porro (Tottenham, 40 milhões), Nuno Mendes (PSG, 38 milhões) e João Palhinha (Fulham 22 milhões).

Ora perante isto, o Maisfutebol lançou o desafio interno de perceber qual é o onze mais forte de Ruben Amorim ao longo destes quatro anos e meio.

Para tal, consultou alguns jornalistas e comentadores da casa e pediu-lhes isso mesmo, o onze mais forte de Amorim no Sporting. Ou seja, juntando todos os jogadores que passaram pelas mãos dos treinadores, qual seria a equipa mais forte possível.

As respostas não fugiram muito umas das outras, mas houve algumas surpresas.

