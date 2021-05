«A maior dificuldade vai ser para o Adélio, que passa um bocadinho pior a ver o jogo comigo. Portanto, o castigo não é só para mim, é para o Adélio também. Ele já pensava que estava livre dessa situação. Dentro do nosso grupo, o Adélio é o que vai sofrer mais.»

Ruben Amorim apontou para a primeira fila do Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade, quando lhe perguntaram sobre o mais recente castigo que lhe foi aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Os adjuntos assistiram à conferência de imprensa, como é habitual, e o técnico leonino apontou para Adélio Cândido quando respondeu sobre a suspensão de seis dias. Se os recursos do Sporting não reverterem o castigo, será ao pé deste adjunto, nos camarotes, que vai ver mais um jogo, neste caso no reduto do Rio Ave.

Adélio Bento Narciso Cândido é o elemento mais jovem da equipa técnica do Sporting. Tem apenas 24 anos, menos dois do que Carlos Fernandes, o adjunto que, nos últimos tempos, tem orientado a equipa na zona técnica, quando Amorim está impossibilitado (anteriormente era Emanuel Ferro que assumia esse papel).

Adélio raramente vai para o banco. Por norma fica nos camarotes, com uma visão privilegiada sobre o relvado, e usa o intercomunicador para dar “feedback” dessa perspetiva.

Nascido em Luanda, Adélio é licenciado em Desporto, no ramo Treino Desportivo de Futebol. Entrou para o curso da Universidade Lusófona em 2014, e foi nessa altura que iniciou o percurso como treinador: na primeira época esteve no Beira-Mar de Almada, como adjunto dos iniciados, e depois passou para o Casa Pia. Na primeira época em Pina Manique esteve também como adjunto na formação, mas em 2016 passou para a equipa técnica dos seniores, na altura liderada por Tiago Zorro.

Adélio já estava nos «gansos», portanto, quando Rúben Amorim chegou em 2018 (acompanhado por Carlos Fernandes). O trio seguiu depois para o Sporting de Braga (primeiro na equipa B, depois na equipa principal), e posteriormente protagonizou a surpreendente transferência de dez milhões de euros para o Sporting. Mais tarde também Jorge Vital, treinador de guarda-redes, fez o mesmo trajeto.

Esta quarta-feira, a confirmar-se o castigo de Ruben Amorim, Adélio lá terá companhia no camarote. E entre a necessidade de observar o que se passa no relvado e comunicar com o banco, o adjunto lá terá de “sofrer” com o nervosismo do líder, que raramente consegue ficar parado, seja no banco ou na bancada.