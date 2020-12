O treinador do Sporting, Ruben Amorim, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Farense (1-0), da décima jornada da Liga:

[Renovação de Nuno Mendes] «Queria dar esse mérito a quem o tem, à estrutura. Eles é que têm de colher o fruto de segurar os jogadores. O que espero do Nuno é que continue a melhorar. Em relação ao contrato, a estrutura é que tem de ter esse mérito.»

[Substituição de Nuno Mendes] Foi opção técnica, queríamos outra coisa. Metemos um Nuno Santos para dar mais profundidade. O Nuno precisa de crescer no jogo. O Nuno Santos estava com mais energia e foi essa a opção.

[Se fosse agora, trocava o Sporar pelo Tiago Tomás no onze?] O Tiago Tomás esteve bem, mas quando a equipa ajuda os jogadores que estão lá dentro sofrem. O TT esforçou-se muito, mas faltou sempre qualquer coisa ao Sporting. Não criámos as oportunidades que costumamos. E os avançados sofrem muito com isso. Seria injusto estar a dizer isso porque o Tiago Tomás fez o que pedimos.»