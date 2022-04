Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após o triunfo sobre o Paços de Ferreira por 2-0:

«Acabou por ser um bom resultado. Criámos várias situações, mas durante o jogo foi um resumo de uma época, com muita ansiedade no estádio que passou para a equipa. Depois, ouvimos os primeiros assobios, já não me lembrava. Estávamos com dificuldades para ligar o jogo.

Depois, fizemos o segundo golo e controlámos o jogo. Tivemos os momentos todos de uma época neste jogo. Faz parte, mas acabámos por vencer justamente.»

[Entradas de Ugarte e Edwards melhoraram a equipa]

«É sempre essa a ideia. Às vezes corre bem ou não. Foi nessa fase em que estávamos a ter dificuldade na construção. Depois melhorámos. Segurámos mais e mantivemos a equipa do Paços no seu meio-campo com posses mais longas.»

[Sobre Ugarte e o momento que atravessa]

«É um jgoador que vive um bom momento. Há que aproveitar o bom momento e realçar o Palhinha, que está a voltar e teve duas semanas de excelente trabalho. Levou amarelo, está fora do próximo jogo, um amarelo que nem é falta...»

[Segundo lugar está assegurado face à diferença pontual para o Benfica?]

«Enquanto matematicamente for possível, tudo pode acontecer no campeonato. Continuo a acreditar que conseguimos preparar cada jogo durante a semana e levar os três pontos nos seis jogos que faltam.»