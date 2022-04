O treinador do Sporting, Ruben Amorim, na antevisão à 28.ª jornada, descartou que o desfecho do campeonato já esteja decidido e mostrou-se confiante em vencer as sete partidas que restam.

«É possível ganhar os jogos todos e vamos tentar fazer isso. Tenho convicção que vamos ganhar os nossos jogos todos, depois o que tiver de acontecer, acontecerá. Deixei de fazer contas há algumas semanas, a última jornada foi prova disso. Não acredito em mais nada que não seja ganhar os nossos jogos. Depois, no fim, fazemos as contas», disse em conferência de imprensa.

Apesar da derrota do Benfica em Braga (3-2), Amorim não dá «nada como garantido».

«O maior alerta que temos é que estamos a seis pontos do primeiro classificado e não perdemos assim tantos pontos. A verdade é que o FC Porto tem perdido muito menos pontos ainda que nós, qualquer jogo pode fazer a diferença na contagem dos títulos e objetivos. Alerta estamos sempre, é possível perder pontos em qualquer jogo, com equipas sem pressão e outras com pressão de pontuar. Os jogos são cada vez mais difíceis, mas não hipotecamos nada se não ganharmos», sublinhou.

O técnico leonino reconheceu ainda que a paragem para jogos das seleções foi benéfica para recuperar fisicamente alguns jogadores.

«Foram duas semanas boas, não tivemos muita oportunidade de ver alguns miúdos porque também foram à seleção, o que é um bom sinal. Mas trabalhámos bem, temos jogadores muito importantes para a equipa que ficaram cá, porque não foram chamados desta vez e voltaram às rotinas, trabalharam bem fisicamente com um espaço grande [de tempo]», observou.

Quanto ao duelo deste domingo, diante do Paços de Ferreira, Amorim vincou que é uma equipa «cheia de confiança».

«Desde que o César [Peixoto] entrou fez 22 pontos. Vêm a Alvalade sem pressão, a pressão está toda do nosso lado. Preparámos da melhor maneira, sabemos das dificuldades que vamos ter e das nuances que têm agora e estamos claramente preparados», reforçou.

O Sporting-P. Ferreira está agendado para as 20h30 deste domingo. Pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.