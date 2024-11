Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações após a goleada por 4-1 sobre o Man. City, na despedida de Alvalade:

«O que significa esta vitória? Coloca o Sporting no play-off da Liga dos Campeões, e isso é o principal. Obviamente que foi muito importante, foi uma vitória por três golos, mas acho que hoje estava escrito que tinha de ser assim.

Foi uma primeira parte muito difícil, com muitos erros, eles empurraram-nos para dentro da baliza e desperdiçaram várias ocasiões de golo. Antes do intervalo empatámos e isso parece ter acalmado os jogadsores.

Não foi nada do que aconteceu ao intervalo que mudou o jogo. O que mudou o jogo foi marcar na primeira jogada da segunda parte e marcar outra vez na segunda jogada. Não foi nenhum ajuste tático, foi algo que aconteceu. Correu-nos tudo bem esta noite.

Mas acho que toda a gente que esteve aqui nos últimos quatro anos merecia esta vitória. Mas agora não vamos ficar parados no tempo. Temos de olhar para o futuro e pensar já no jogo em Braga.

O que disse aos jogadores no fim? Acima de tudo, agradeci pela vitória. Porque se fosse o resultado ao contrário, o momento não seria a mesma coisa. Não seria tão bonito. Com a vitória, foi muito bom. Tivemos aqui momentos muito marcantes. Há quatro anos perdemos aqui 4-1 com o LASK Linz e hoje fizemos este resultado.

Os jogadores atiraram-me para o ar, o que não me surpreende, porque eu sei o que fiz por eles e o que eles fizeram por mim.

Mas tenho de dizer que este não foi o melhor momento que vivi em Alvalade. O melhor momento em Alvalade foi quando perdemos por 5-1 com o Man. City e todo o estádio aplaudiu no fim. Foi um momento que vou levar para toda a vida.»