Ruben Amorim, treinador do Sporting, na flash interview da Sport TV, após a vitória frente ao Casa Pia, por 2-0, da oitava jornada da Liga:

[Análise ao jogo] «O normal. Muita gente atrás da linha bola. Nós com dificuldade a entrar. Com cruzamentos que não dava porque eles são muito altos nessa parte do jogo. Tirando o primeiro remate da partida, onde o Quaresma calculou mal a bola e depois o livre, nós controlamos bem as transições e isso também é importante para estarmos por cima do jogo. Senti a equipa cansada depois destes jogos, mas fomos tentando fazer as nossas combinações em espaços curtos. Conseguimos fazer dois golos, tivemos algumas oportunidades para fazer mais não sofremos golos. seguimos em frente.»

[Entrada de Morita por Harder] «Pelo pé dele e pela capacidade que tem de jogar entre linhas. Cruzamentos não serviam. Estávamos um bocadinho coxos de um lado, comparado com o outro. Conrad foi sacrificado. Tínhamos de entrar de outra forma e ter outras características. Mais um homem entre linhas para fazer as combinações. Acho que funcionou bem. Faltou às vezes o último passe, mas fui por aí.»

[Momento de Daniel Bragança] «Joga mais perto da baliza, tem bons timings, é inteligente e conhece o jogo. Está a viver um bom momento e está a dar todas as qualidades que tem ao jogo.»

[A pausa para as seleções é boa para o Sporting?] «É muito boa. Estávamos a precisar. Temos muitos jogadores de fora. Quaresma jogou em dificuldades, sentiu uma dor muscular. Estamos a recuperar aquele pé e ele tem que entrar com o PSV e depois tem de jogar três dias depois. Inácio a mesma coisa. Pote, Matheus Reis e Marcus. Temos muitos jogadores de fora e isto foi uma benção. O facto do Casa Pia jogar tão baixo e sem referências ofensivas, dificultou-nos muito a marcar golos, mas ajudou-nos a controlar um jogo que poderia ser muito mais difícil. A paragem vem em muito boa altura.»