Ruben Amorim já está na Academia de Alcochete, para um estágio mais curto antes do jogo desta noite, para a Taça da Liga, frente ao Nacional. Num dia em que está nas bocas do mundo, o treinador mantém a rotina já pré-planeada.

Recorde-se que desta vez o treinador optou por fazer um estágio mais curto, tendo permitido ao plantel dormir em casa e concentrar-se apenas na manhã do dia do próprio jogo.

Por isso, a grande parte do grupo deslocou-se primeiro para Alvalade, onde deixou os carros, tendo viajado no autocarro da equipa para a Academia. Ruben Amorim fez parte deste grupo, que deu entrada no centro de treinos leonino pelas 10.05 horas.

Alguns atletas, que vivem mais perto da Alcochete, deslocaram-se de carro para a Academia e juntaram-se aí à concentração. Kovacevic foi o primeiro a chegar, pelas 9.05, seguido de Maxi Araújo às 9.41 e Geny Catamo às 9.52.

Depois deles, viajaram também na própria viatura Conrad Harder (9.53), Ricardo Esgaio e Daniel Bragança (9.56), Gyokeres (9.57), Debast (9.59), Edwards às 10 horas em ponto e por fim o autocarro da equipa com os restantes elementos.

É provável que esta manhã ainda façam um pequeno treino de ativação.