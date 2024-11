Ruben Amorim vai levar para Manchester cinco elementos da equipa técnica que o acompanharam durante os últimos anos em Alvalade. São eles os adjuntos Carlos Fernandes, Adélio Cândido e Emanuel Ferro, o treinador de guarda-redes Jorge Vital e o cientista do desporto Paulo Barreira.

Emanuel Ferro acaba por ser o nome mais surpreendente, já que era um adjunto do Sporting, que estava em Alvalade desde 2015 e que passou por várias equipas da formação até ser chamado para integrar a equipa técnica de Ruben Amorim. Agora, ao fim de nove anos, deixa o clube para seguir com Amorim para Manchester.

Carlos Fernandes e Adélio Cândido são os adjuntos de Ruben Amorim, que o acompanham desde o Casa Pia, enquanto Vital trabalhou com o treinador no Sp. Braga e depois juntou-se a ele no Sporting, uns meses mais tarde de Amorim chegar.

Já Paulo Barreira chegou a Alvalade também uns meses mais tarde do que Ruben Amorim e é o único que já tem experiência em Inglaterra, onde trabalhou no Liverpool (2011-13) e no Arsenal (2017-20). Especialista em reabilitação, prevenção e condição física, é doutorado em fisioterapia, com pós-graduação em fisioterapia desportiva.

Refira-se, já agora, que da atual equipa técnica que tem no plantel principal do Sporting, Ruben Amorim só não leva para o Manchester United dois elementos com longo passado no clube: o treinador de guarda-redes Tiago e o preparador físico Gonçalo Álvaro.