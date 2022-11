Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações no final da derrota em Alvalade por 2-1 frente ao Eintracht Frankfurt, que afastou a equipa da Liga dos Campeões:

«É notório que demos o máximo, mas sabemos que isso é curto. Nota-se que estamos numa fase com menos confiança e não há fórmulas mágicas para dar a volta a isto, há que continuar a treinar os jogadores como sempre e a trabalhar como sempre, para conseguir as vitórias.

O que se passa? É a tal falta de confiança de que falámos. O que treinador pode fazer é dar a cara e defender os jogadores, porque eles dão o máximo. Mas é curto. Olhamos para o jogo e notamos que nos falta alguma coisa. A única forma de dar a volta a isto é trabalhar, fazer golos e dar a cara por esta equipa.

Se a Liga Europa pode salvar a época do Sporting? Não salva a época do Sporting e não lhe sei explicar porquê. Passar a fase seguinte não salva, nós temos o nosso campeonato, estamos a doze pontos do líder e por isso o Tottenham não nos ajudou, porque o apuramento para a Liga Europa não vai salvar nada. Não ganhámos, não nos apurámos, o resultado do outro jogo é indiferente.»