Esta quinta-feira, Ruben Amorim, treinador do Sporting, falou sobre o recente incidente que envolveu Nuno Santos na Supertaça, depois de uma adepta ser levada de urgência para o hospital devido a estilhaços de vidro na cabeça.

«Nuno Santos? A nossa grande preocupação é com a Rita. Sabemos que está a recuperar bem. Aconteceu uma situação grave e que podia ter consequências mais graves. Agora vão apontar-se dedos, vários, a responsabilidade vai ser apurada, vamos deixar isso para os sítios certos», começou por dizer na antevisão do jogo com o Rio Ave.

«Houve um comunicado da Câmara Municipal de Aveiro e do pai, duas versões completamente diferentes. Dou mais valor à pessoa que estava lá e tem uma observação diferente. Não quero tirar responsabilidade aos meus jogadores, mas não os vou crucificar até estar tudo apurado. Basta ver Nuno Santos a andar no corredor… a preocupação, não com a situação, mas com a Rita. Estamos aqui para ajudar no que for preciso a família. não só recuperar, mas voltar ao estádio. Nós queremos, mas vai ser difícil», concluiu.

Relativamente ao processo iniciado pelo Conselho de Disciplina da FPF, o treinador dos leões está preparado para qualquer castigo que o lateral possa receber.

«Isso ultrapassa-me porque não sei como é o desenrolar das situações. Se acontecer, cá estaremos para comentar um suposto castigo», afirmou.