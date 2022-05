Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas, após a vitória frente ao Portimonense (3-2):

«[Atitude da equipa em jogo] A minha equipa teve qualidade hoje e azar na forma como sofreu os golos. Duas saídas do Portimonense deram golo, uma delas num lance que estava controlado, em podíamos não ter feito falta. O outro, o erro do Inácio, acontece.

Dominámos sempre, tivemos várias oportunidades e os jogadores deram uma grande resposta: saber antes do aquecimento que o FC Porto era campeão, começar o jogo a ganhar, depois o Portimonense ter dado a volta e a resposta que eles deram…não esperava outra coisa. Foi uma vitória clara do Sporting.

[O que falhou para o Sporting não revalidar o título e o que é preciso mudar] Dar os parabéns ao FC Porto pela vitória: foram a melhor equipa. O que podemos melhorar é ter atenção aos detalhes. Olhando para os jogos, qualquer um pode fazer a diferença. Tivemos os jogos controlados com Santa Clara e Sp. Braga – se olharmos assim, no próximo ano, podemos lembrar-nos de que qualquer jogo pode fazer a diferença.

Crescemos muito ao longo da época e aquilo a que nos podemos agarrar é à evolução da equipa – olhar para a equipa do Sporting no ano passado, mesmo na primeira volta, e agora… não tem comparação.

Eles [jogadores] têm de perceber que tudo faz a diferença e podemos melhorar e ser melhor equipa. Criámos mais oportunidades hoje, o guarda-redes do Portimonense fez uma grande exibição e isso revela qualidade da nossa equipa. No ano passado houve jogos em que sofremos mais ataques e menos golos. O pormenor faz a diferença no campeonato e nos jogos.

[Momento decisivo que fez o Sporting perder o título] As coisas ficaram bem difíceis após o jogo com o Benfica, mas também depois da partida no Dragão. Se me perguntar um momento decisivo, foi o jogo do Benfica, mas a verdade é que, por mais que se diga que o treinador mandou a toalha ao chão, não mudou nada – ganhámos os nossos jogos. O jogo do Dragão teve também um impacto grande e o jogo com o Benfica tirou-nos a esperança.

[Balanço da época do Sporting, com dois títulos: Supertaça e Taça da Liga] É escasso para um clube como o Sporting que quer ganhar os títulos todos, sabendo que o campeonato é o mais importante. Ganhámos duas finais, mas estivemos nos momentos de decisão e isso é importante apesar de não salvar época nenhuma. O pormenor fez a diferença: como abordámos as meias-finais com o Porto, em que estivemos em vantagem, o jogo com o Sp. Braga, em que fizemos um penálti, sem necessidade.

O balanço da época, para mim, é negativo porque eu sou treinador de um grande clube e queremos ganhar os jogos todos. Porém, não me esqueço de que o Sporting não era bicampeão há 71 anos, que não era campeão há 19, que não ficava em segundo após ser campeão há 51 e isso faz também a diferença, apesar de não salvar nada.»