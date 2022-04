Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, este domingo, o treinador do Sporting, Ruben Amorim, assumiu que Islam Slimani voltou da seleção da Argélia fragilizado, após ter ficado de fora do Mundial do Qatar, com a derrota diante dos Camarões, num jogo em que teve dois golos anulados.

«O Slimani fisicamente está bem, teve um jogo com prolongamento, mas mentalmente foi difícil para ele, como para toda a equipa, por perder uma fase final do Mundial da forma que perderam. Senti que ainda está um pouco desiludido, temos de lhe alimentar os índices de alegria, motivação, para que possa manter o rendimento que tem tido. Está apto para ir a jogo, vamos ver se começa de início. Estão todos aptos», disse o técnico leonino.

O timoneiro dos verde e brancos garantiu ainda que não vai fazer mexidas nos próximos jogos, a pensar nos jogadores que estão em risco ou nos jogos com Benfica e FC Porto, durante o mês de abril.

«Vão jogar os melhores para este jogo. Todos os jogadores estão preparados, não vou poupar ninguém. Se alguém levar um amarelo e ficar de fora no jogo seguinte, eu tenho outros jogadores. Temos muita qualidade no plantel. Este é o jogo mais importante, não sabemos qual vai ser o jogo mais difícil. Vamos continuar a seguir este caminho. Ter confiança nos jogadores não é poupar alguns para certos jogos. O que fazemos é apresentar a melhor equipa e quem não puder jogar, não joga, porque temos jogadores que nos dão garantias», reforçou.

Amorim confessou ainda que mudou de opinião e defende agora as cinco substituições. «Era muito tradicional nesse aspeto, mas acho que é muito bom para o futebol. Aumentam-se os jogos, pode-se mudar mais a equipa, temos outra capacidade no banco, como meter um central, voltar a tirar, voltar a meter outro. Dá-nos mais nuances táticas e ajuda a mexer com o jogo. Na gestão do plantel também é importante. Não temos de as usar sempre, há muitos treinadores que não usam e eu percebo porquê. Cada vez mais os treinadores têm atenção para toda a gente estar motivada. As cinco substituições deveriam ficar», rematou.

O Sporting recebe o Paços de Ferreira este domingo, a partir das 20h30. Pode seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.